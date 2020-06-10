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Под Красноярском сборщику черемши помогли выбраться из леса

Главная Общество
Красноярск
13:28 10 Июня 2020
общество, пенсионеры, лес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Емельяновском районе пенсионер заблудился в лесу - мужчина собирал черемшу. Пенсионер по телефону связался с полицейскими, которые помогли ему выбраться из чащи. Об инциденте рассказали в ГУ МЧС по краю. 

Накануне мужчина рано утром на электричке отправился до станции «Водораздел». Затем он зашел в лес, но не смог найти дорогу обратно. У него при себе был мобильный телефон. 

«Во время поисков полицейские совместно с сотрудниками МЧС находились с заблудившимся на связи, подбадривая его и ориентируясь на его место нахождения.  Спустя некоторое время сотрудники вышли к ручью, где обнаружили пенсионера», - отметили в ведомстве. 

Красноярец сильно замерз и выбился из сил. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. 

Спасатели просят красноярцев при походе в лес всегда иметь при себе телефон, воду и сухой паек. 

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