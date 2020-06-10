Под Красноярском сборщику черемши помогли выбраться из леса

В Емельяновском районе пенсионер заблудился в лесу - мужчина собирал черемшу. Пенсионер по телефону связался с полицейскими, которые помогли ему выбраться из чащи. Об инциденте рассказали в ГУ МЧС по краю.

Накануне мужчина рано утром на электричке отправился до станции «Водораздел». Затем он зашел в лес, но не смог найти дорогу обратно. У него при себе был мобильный телефон.

«Во время поисков полицейские совместно с сотрудниками МЧС находились с заблудившимся на связи, подбадривая его и ориентируясь на его место нахождения. Спустя некоторое время сотрудники вышли к ручью, где обнаружили пенсионера», - отметили в ведомстве.

Красноярец сильно замерз и выбился из сил. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Спасатели просят красноярцев при походе в лес всегда иметь при себе телефон, воду и сухой паек.