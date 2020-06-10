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135 домов в Кировском и Свердловском районах останутся без холодной воды

Главная Общество
Красноярск
12:15 10 Июня 2020
общество, красноярск, вода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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20 июня для подготовки к зиме системы водоснабжения водозабора острова Отдыха запланировано отключение холодной воды в двух районах Красноярска - Кировском и Свердловском. Работы проведут в ночь с 19 на 20 июня, рассказали в Краскоме. 

Так, на следующей неделе на сутки без воды останутся 135 домов и 10 соцучреждений. 

В компании уже опубликовали список адресов. В Свердловском районе под отключение попадают следующие дома: 

  • ул. Свердловская, 3;

  • ул. Матросова, 20, 20А, 20Б, 15, 15/1, 19, 18, 16, 16А, 14, 12, 12А, 12Б, 12В, 8А, 10, 8, 6, 10А, 10В, 10Б, 10Г, 1, 4, 3, 5, 5А, 5Б, 7, 7А, 9, 9А, 9Б, 11, 6А, 1А, 12В, 10Д, 2, 2А, 9А/1;

  • ул. 60 лет Октября, 105Г, 105А, 103, 107, 105, 109, 111А, 109Г, 109А, 105ж/1, 97, 101А, 111А/3; 111А/1; 119А; 119; 105Д.

  • ул. Гладкова, 27, 25А, 25Б, 17, 19, 25, 23, 21, 13, 11, 9, 7, 5, 1, 8, 6, 4Д, 2, 2А, 2В, 2Г, 4, 4/2;

  • ул. Семафорная, 225, 227, 229, 231, 205А, 225А, 233, 235, 237, 235А, 239, 239А, 241, 243, 243А, 245А, 245, 227А, 241А;

  • пр. Красноярский рабочий, 199, 193, 197, 195, 191, 189, 191А, 193А;

  • ул. Кольцевая, 30, 28, 26, 26А, 24, 20, 1Б, 5, 7, 9, 11, 3, 20, 22, 26, 26А, 1, 1А, 3А.

В Кировском районе: 

  • ул. Щорса, 1, 3, 5, 7, 9;

  •  ул. Мичурина, 30, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 30;

  • ул. Кутузова, 3, 4, 5, 6, 7;

  • ул. Щербакова, 32, 34, 36, 38, 40, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53;

  • ул. Новая, 4, 6.

Напомним, этим летом из-за пандемии коронавируса и долгого режима самоизоляции ремонт сетей в Красноярске будет проводиться локально. Полные остановки водозаборов, требующие масштабных отключений холодной воды одновременно в нескольких районах города, отменены. 

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