Синоптики прогнозируют вторую волну паводков в Красноярском крае

Сегодня, 10 июня, на юге центральных районов края синоптики прогнозируют сильные ливни, грозы и град. К вечеру ветер усилится до 20 м/с. Непогода может спровоцировать очередную волну дождевых паводков. Об этом рассказали в Среднесибирском УГМС.

«До 11 июня на реках Красноярского края ожидается формирование очередной волны дождевого паводка. Резкие подъемы уровня воды прогнозируются на реках Оя, Кебеж, Туба, Кан, Мана, Бирюса и их притоках. Возможно затопление поймы, прибрежных хозяйственных построек, жилых домов, размыв дорог, мостов, дамб на прудах и малых водохранилищах», - говорится в сообщении.

По данным спасателей, на сегодняшний день по-прежнему остаются подтопленными 59 домов 97 приусадебных участков в 10 поселках – это Манский, Партизанский, Ермаковский, Курагинский, Ирбейский и Саянский районы.

В Ачинском районе на участке железной дороги Ачинск-Ужур произошла просадка грунта - движение поездов по данной ветке приостановлено, и поезда следуют в объезд.