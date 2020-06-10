Роддом 20-й больницы в Красноярске возобновил прием рожениц

Роддом 20-й больницы в Ленинском районе Красноярска возобновил прием рожениц после карантина. Пока учреждение открыто только для женщин со схватками, а с четверга врачи начнут прием пациенток в отделение патологии беременности.

На прошлой неделе в медучреждении был выявлен коронавирус у двух сотрудников. Роддом закрыли на дезинфекцию, а 55 пациенток и 25 новорожденных изолировали в палатах.

«После подтверждения двух случаев коронавирусной инфекции у сотрудников родильного дома в учреждении проведены все оперативные противоэпидемические мероприятия. Все контактные сотрудники находятся на двухнедельном карантине и самоизоляции дома. В учреждении проведена заключительная дезинфекция. 28 родильниц выписано под наблюдение по месту жительства. Ведется медицинский мониторинг состояния персонала и пациентов, ежедневная термометрия в начале и в конце дня», - сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Сейчас в роддоме находится 14 беременных и 13 мам с новорожденными. Признаков ОРВИ у них нет. В медучреждении действует масочный режим. В Минздраве сообщают, что поступающие пациентки не пересекаются с теми, кто находился в контакте с заболевшими коронавирусом.