Уровень воды в Мане снижается

Уровень воды в реке Мана снижается по 2 сантиметра в час. Об этом на своей странице в Instagram сообщил министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

Несмотря на стабилизацию ситуации, строения и участки в селе Нарва все еще остаются подтопленными, поэтому хозяева не могут вернуться в свои дома.

«Дорожники помогают отвоевать у воды жилые дома. Совместными усилиями власти и волонтеров пока удается держать Нарву от серьезного подтопления. Частично дома и приусадебные участки все же затоплены, эвакуированы люди», - написал в соцсети Константин Димитров.

Напомним, в Нарве в результате паводка оказались затоплены 20 домов и 40 участков. Эвакуированы 43 человека, в том числе 8 детей. Также в Манском районе затопило дорогу к селам Малый Унгут и Жержул. Паводок в Партизанском районе постепенно отступает. Однако ситуация усугубляется в Ирбейском районе.