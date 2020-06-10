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Мэрия Красноярска укрепит обвалившийся склон в Студгородке

Главная Общество
Красноярск
08:30 10 Июня 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Администрация обещает восстановить обвалившийся склон в Студгородке. Накануне на месте ЧП работала специальная комиссия. Эксперты заключили, что угрозы сползания вниз многоэтажек, построенных на обрыве, нет. При этом склон необходимо укреплять, а также обустроить систему водоотведения, чтобы предотвратить дальнейшее размывание грунта водой.

«Компетентная комиссия – эксперты-строители наблюдают за территорией и за домом по нашей просьбе с прошлого года, - написал жителям многоэтажки мэр Сергей Еремин в соцсетях. – Проведены инструментальные обследования, ведется постоянный мониторинг. На место выезжал мой первый заместитель, туда же с расчетами и результатами наблюдений прибыли эксперты. По их утверждениям, дому ничего не угрожает. Вопрос к склону и прилегающей территории. Его, склон, необходимо укреплять. А, чтобы его не размыло вновь, нужно отвести воду в сторону», - заключил глава города.

Вопрос вынесен на комиссию по чрезвычайным ситуациям, чтобы получить средства на укрепление склона. Власти ждут от экспертов перечень необходимых работ, чтобы найти подрядчика и приступить к восстановлению.

Напомним, в начале недели в Студгородке из-за сползания склона обвалилась часть парковки у многоэтажного дома. Высотки на обрыве были построены около пяти лет назад скандальной компанией «Реставрация», которая теперь банкрот.

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