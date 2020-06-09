На стройке аквапарка в Красноярске найден гигантский бивень мамонта

Во время строительных работ на территории будущего аквапарка в Красноярске были найдены гигантские кости. Предположительно, останки принадлежали мамонту. Визуально кость напоминает огромный бивень.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях видно, что целостность кости нарушена - на бивне видны многочисленные сколы. Но в целом останки древнего животного хорошо сохранились.

Свою уверенность в том, что около спорткомплекса «Арена.Север» найден именно бивень высказал красноярский ученый Николай Дроздов.

«Нынешний Красноярск является одной из самых известных в мире территорий, где расположены стоянки древнего человека. В период изысканий, за более чем 140 лет, здесь выявлена масса артефактов. Это каменные и костяные орудия, кости животных и человека, несколько палеолитических стоянок. К примеру, методом радиоуглеродного анализа установлено, что так называемая стоянка «Афонтово-5» датируется 32 тысячами лет до нашей эры», - приводят журналисты слова Николая Дроздова.

Одна из стоянок древних людей базировалась именно там, где сегодня ведется строительство аквапарка.

Отметим, что такие находки действительно не являются чем-то необычным для Красноярска. В прошлом году археологи наткнулись в микрорайоне «Ясный» на многочисленные останки древних животных и орудий труда. Среди предметов: посуда, останки бизона и череп пещерного льва.

Фото: krsk.news / Instagram