Сразу 12 красноярских автобусов поменяют схему движения

Пассажиров красноярских автобусов предупредили о масштабных изменениях в схемах движения общественного транспорта. Сразу 12 маршруток поедут по-новому из-за ремонта теплосетей в Октябрьском и Железнодорожном районах, предупредили в мэрии.

Так, из-за ремонта теплотрассы на ул. Красной Армии с 11 по 20 июня автобусы №№ 11, 12, 14, 43, 49, 63, 80, 83, 91 в направлении центра Красноярска поедут по следующему маршруту: ул. Красной Армии – ул. Ладо Кецховели – ул. Советская – ул. Пушкина - ул. Копылова и далее по своим схемам движения.

Транспорт №№ 90 и 85 с ул. Ладо Кехловели повернут на ул. Советская, затем на ул. Пушкина, после чего вывернут на ул. Копылова.

«Из маршрутов исключается остановочный пункт «Западный», расположенный на ул. Красной Армии, на период ремонта в районе дома № 35 по ул. Ладо Кецховели будет организована временная остановка», - объяснили чиновники.

В мэрии предупредили, что с 11 июня изменятся схемы движения общественного транспорта на участке ул. Ладо Кецховели сразу за поворотом к магазину «Командор». Автобусы №3 поедут так: пр. Свободный – ул. Ладо Кецховели – ул. Новосибирская – ул. Академика Киренского и далее по обычной схеме движения. Из маршрута исключаются остановки: «ул. Новосибирская (ул. Ладо Кецховели)», «Николаевская слобода», «ул. Корнеева».

Из маршрута №85 убирают пункты: «Западный (ул. Красной Армии)», «Николаевская слобода», «ул. Новосибирская (ул. Ладо Кецховели)». А автобус №90 временно не будет останавливаться здесь: «АТС», «ул. Новосибирская (ул. Ладо Кецховели)», «Николаевская слобода», «Западный (ул. Красной Армии)».

Напомним, ранее Sibnovosti.ru рассказывали о том, что красноярским водителям придется на время привыкнуть к новой схеме проезда из Октябрьского района в центр города.