9 июня
Красноярск
погода +15 °C
68.31
 
€ 77.19
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Сразу 12 красноярских автобусов поменяют схему движения

Главная Общество
Красноярск
15:34 9 Июня 2020
общество, красноярск, автобус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Пассажиров красноярских автобусов предупредили о масштабных изменениях в схемах движения общественного транспорта. Сразу 12 маршруток поедут по-новому из-за ремонта теплосетей в Октябрьском и Железнодорожном районах, предупредили в мэрии. 

Так, из-за ремонта теплотрассы на ул. Красной Армии с 11 по 20 июня автобусы №№ 11, 12, 14, 43, 49, 63, 80, 83, 91 в направлении центра Красноярска поедут по следующему маршруту: ул. Красной Армии – ул. Ладо Кецховели –  ул. Советская – ул. Пушкина - ул. Копылова и далее по своим схемам движения. 

Сразу 12 красноярских автобусов поменяют схему движения

Транспорт №№ 90 и 85 с ул. Ладо Кехловели повернут на ул. Советская, затем на ул. Пушкина, после чего вывернут на ул. Копылова. 

«Из маршрутов исключается остановочный пункт «Западный», расположенный на ул. Красной Армии, на период ремонта в районе дома № 35 по ул. Ладо Кецховели будет организована временная остановка», - объяснили чиновники. 

В мэрии предупредили, что с 11 июня изменятся схемы движения общественного транспорта на участке ул. Ладо Кецховели сразу за поворотом к магазину «Командор». Автобусы №3 поедут так: пр. Свободный – ул. Ладо Кецховели – ул. Новосибирская – ул. Академика Киренского и далее по обычной схеме движения. Из маршрута исключаются остановки: «ул. Новосибирская (ул. Ладо Кецховели)», «Николаевская слобода», «ул. Корнеева».

Из маршрута №85 убирают пункты: «Западный (ул. Красной Армии)», «Николаевская слобода», «ул. Новосибирская (ул. Ладо Кецховели)». А автобус №90 временно не будет останавливаться здесь: «АТС», «ул. Новосибирская (ул. Ладо Кецховели)», «Николаевская слобода», «Западный (ул. Красной Армии)».

Сразу 12 красноярских автобусов поменяют схему движения

Напомним, ранее Sibnovosti.ru рассказывали о том, что красноярским водителям придется на время привыкнуть к новой схеме проезда из Октябрьского района в центр города. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На стройке аквапарка в Красноярске найден гигантский бивень мамонта

На стройке аквапарка в Красноярске найден гигантский бивень мамонта

9 Июня 2020 г.
Кость на половину разрушена
Новости Красноярска: У 157 красноярцев нашли коронавирус

У 157 красноярцев нашли коронавирус

9 Июня 2020 г.
Всего уже более 5,5 тысяч зараженных
Новости Красноярска: РИВ ГОШ проведет Благотворительный марафон в поддержку медицинских учреждений

РИВ ГОШ проведет Благотворительный марафон в поддержку медицинских учреждений

9 Июня 2020 г.
Одна из крупнейших сетей парфюмерии и косметики РИВ ГОШ при участии ведущих международных брендов индустрии красоты проведет Благотворительный марафон #МЫВМЕСТЕ, приуроченный ко Дню медицинского работника. В рамках мероприятия будет оказана адресная помощь медицинским учреждениям 10 рос...
Новости Красноярска: Красноярцам временно закроют привычный маршрут из Октябрьского района в центр

Красноярцам временно закроют привычный маршрут из Октябрьского района в центр

9 Июня 2020 г.
Там с 11 июня серьезно изменится маршрутная сетка
Новости Красноярска: СГК попросила красноярцев стать контролерами ремонтов теплосетей

СГК попросила красноярцев стать контролерами ремонтов теплосетей

9 Июня 2020 г.
СГК начала информационную кампанию
Новости Красноярска: Аварийные подпорные стены обещают отремонтировать в Красноярске

Аварийные подпорные стены обещают отремонтировать в Красноярске

9 Июня 2020 г.
В этом году на очереди два объекта
Новости компаний
08/06
СФУ объявляет набор в физико-математическую школу
02/06
Жители Красноярского края все чаще заказывают доставку почтовых отправлений на дом
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В крае стартует новый этап ослабления ограничений из-за COVID-19

В крае стартует новый этап ослабления ограничений из-за COVID-19

4 Июня 2020 г.
Режим самоизоляции все еще действует
Новости Красноярска: На территории «Гремячей гривы» поселилась медведица

На территории «Гремячей гривы» поселилась медведица

4 Июня 2020 г.
Туристов просят проявлять осторожность
Новости Красноярска: В Красноярске обнаружен автомобиль напавших на инкассаторов грабителей

В Красноярске обнаружен автомобиль напавших на инкассаторов грабителей

4 Июня 2020 г.
Подозреваемые пока на свободе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19