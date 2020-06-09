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У 157 красноярцев нашли коронавирус

Главная Общество
Красноярск
14:51 9 Июня 2020
общество, красноярск, заражение
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае на 9 июня подтверждено 157 случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших превысило 5,5 тысяч человек - это данные с начала пандемии в регионе. 

За сутки в крае стало больше погибших от COVID-19. Умерло от инфекции 50 человек (+1). Полностью вылечились 1811 человек (+241 за сутки). 

«Темп прироста за сутки – 2,9%. За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 255 444, из них за последние сутки - 2398», - рассказали в Роспотребнадзоре. 

По данным оперативного штаба, больше всего зараженных зафиксировано в Красноярске - 3309. Затем идет Северо-Енисейский район, где уже несколько дней нет инфицированных, но цифра изначально была высокой (1273). Третьим по числу заболевших стоит Норильск - 113 случаев. 

Фото: оперштаб

 
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