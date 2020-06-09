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РИВ ГОШ проведет Благотворительный марафон в поддержку медицинских учреждений

Главная Общество
Красноярск
13:22 9 Июня 2020
общество, благотворительность
Автор: Sibnovosti.ru
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Одна из крупнейших сетей парфюмерии и косметики РИВ ГОШ при участии ведущих международных брендов индустрии красоты проведет Благотворительный марафон #МЫВМЕСТЕ, приуроченный ко Дню медицинского работника. В рамках мероприятия будет оказана адресная помощь медицинским учреждениям 10 российских регионов, в которых зафиксирована наиболее сложная эпидемиологическая ситуация.

50% от розничных продаж торговых марок-участниц за 20 июня будут переведены РИВ ГОШ на счета больниц, наиболее всего нуждающихся в такой помощи. Перечень медицинских учреждений будет определен путем опроса жителей выбранных регионов на единой странице голосования. Принять участие в опросе можно будет с 8 по 14 июня.

Совместно с РИВ ГОШ финансовую адресную помощь выбранным медицинским учреждениям окажут: GUERLAIN, GIVENCHY, ESTEE LAUDER, CLARINS, CLINIQUE, KENZO, PACO RABANNE, SMASHBOX, ORIGINS,  MAKE UP FOR EVER,  FRESH LINE, MAX FACTOR, EVA MOSAIC, ARCHITECT DEMIDOFF, TIZIANA TERENZI,  MOLINARD, Comme des Garçons, Nasomatto, DKNY, ANGEL SCHLESSER,  LIMONI, TONI&GUY,  LULULUN,  JOHN FRIEDA, BIORE,  VIVIENNE SABO, WELEDA, NONICARE, MAVALA.

В марафоне примут участие Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Нижегородская, Свердловская, Ростовская, Калужская, Мурманская и Тульская область, а также Красноярский край.

«Несмотря на все сложности, с которыми все мы сегодня сталкиваемся, считаем особенно важным оказать поддержку тем, кому приходится сложнее всего. И мы рады, что наше предложение нашло такой  живой отклик со стороны ведущих мировых брендов красоты, с которыми мы сотрудничаем», - прокомментировали организаторы благотворительного марафона #МЫВМЕСТЕ.

РИВ ГОШ – одна из крупнейших сетей магазинов косметики и парфюмерии в России с самой развитой инфраструктурой оказания услуг в индустрии красоты. 

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