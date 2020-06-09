Красноярцам временно закроют привычный маршрут из Октябрьского района в центр

В мэрии Красноярска анонсировали изменения схемы движения на ул. Копылова, Советская, Красной Армии и Менжинского. С 11 июня водители поедут по-новому.

Так, краснояцам временно закроют привычный маршрут из Октябрьского района в центр города. Речь идет о Южном проезде по ул. Красной Армии. Эта улица будет закрыта на участке от ул. Ладо Кецховели до ул. 1905 года.

«Водители смогут объезжать участок по ул. Советская. На время там будет организовано одностороннее движение, а также появятся временные знаки приоритета. На улице Советской будет главная дорога, а водители, двигающиеся по ул. Пушкина, должны будут уступать проезд», - рассказали дорожники.

Новой схемой водителям придется пользоваться до 20 июня. Изменения специально вводят на выходных, чтобы красноярцы могли привыкнуть к ним.

Кроме того, с 11 июня на ул. Ладо Кецховели будет временно закрыт участок проезжей части, расположенный сразу за поворотом к магазину «Командор». Объехать его можно будет по междворовым проездам на ул. Менжинского. Снимут ограничение в 5:00 16 июня.

Добавим, что новые схемы вводят из-за ремонта на тепловых сетях и работа по строительству насосной станции.