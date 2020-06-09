9 июня
Красноярск
погода +15 °C
68.31
 
€ 77.19
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцам временно закроют привычный маршрут из Октябрьского района в центр

Главная Общество
Красноярск
13:06 9 Июня 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

В мэрии Красноярска анонсировали изменения схемы движения на ул. Копылова, Советская, Красной Армии и Менжинского. С 11 июня водители поедут по-новому. 

Так, краснояцам временно закроют привычный маршрут из Октябрьского района в центр города. Речь идет о Южном проезде по ул. Красной Армии. Эта улица будет закрыта на участке от ул. Ладо Кецховели до ул. 1905 года.

«Водители смогут объезжать участок по ул. Советская. На время там будет организовано одностороннее движение, а также появятся временные знаки приоритета. На улице Советской будет главная дорога, а водители, двигающиеся по ул. Пушкина, должны будут уступать проезд», - рассказали дорожники. 

Новой схемой водителям придется пользоваться до 20 июня. Изменения специально вводят на выходных, чтобы красноярцы могли привыкнуть к ним. 

Кроме того, с 11 июня на ул. Ладо Кецховели будет временно закрыт участок проезжей части, расположенный сразу за поворотом к магазину «Командор». Объехать его можно будет по междворовым проездам на ул. Менжинского. Снимут ограничение в 5:00 16 июня. 

Добавим, что новые схемы вводят из-за ремонта на тепловых сетях и работа по строительству насосной станции. 

Красноярцам временно закроют привычный маршрут из Октябрьского района в центр
На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: РИВ ГОШ проведет Благотворительный марафон в поддержку медицинских учреждений

РИВ ГОШ проведет Благотворительный марафон в поддержку медицинских учреждений

9 Июня 2020 г.
Одна из крупнейших сетей парфюмерии и косметики РИВ ГОШ при участии ведущих международных брендов индустрии красоты проведет Благотворительный марафон #МЫВМЕСТЕ, приуроченный ко Дню медицинского работника. В рамках мероприятия будет оказана адресная помощь медицинским учреждениям 10 рос...
Новости Красноярска: СГК попросила красноярцев стать контролерами ремонтов теплосетей

СГК попросила красноярцев стать контролерами ремонтов теплосетей

9 Июня 2020 г.
СГК начала информационную кампанию
Новости Красноярска: Аварийные подпорные стены обещают отремонтировать в Красноярске

Аварийные подпорные стены обещают отремонтировать в Красноярске

9 Июня 2020 г.
В этом году на очереди два объекта
Новости Красноярска: Общежитие в Красноярске отдадут под госпиталь для больных COVID-19

Общежитие в Красноярске отдадут под госпиталь для больных COVID-19

9 Июня 2020 г.
В Красноярске открылся еще один госпиталь для зараженных коронавирусом пациентов. Временную больницу открыли в здании общежития на ул. Рокоссовского, рассказали в краевом Минздраве.  Работать в новом госпитале будут врачи краевой клинической больницы. Он рассчитан на 480 коек, где ...
Новости Красноярска: Красноярский зоопарк «атаковали» просьбами приютить брошенных детенышей

Красноярский зоопарк «атаковали» просьбами приютить брошенных детенышей

9 Июня 2020 г.
Иногда в этом нет необходимости
Новости Красноярска: На благоустройство населенных пунктов Красноярского края направят 2 млрд рублей

На благоустройство населенных пунктов Красноярского края направят 2 млрд рублей

9 Июня 2020 г.
Будет применяться «комплексный подход»
Новости компаний
08/06
СФУ объявляет набор в физико-математическую школу
02/06
Жители Красноярского края все чаще заказывают доставку почтовых отправлений на дом
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске обнаружен автомобиль напавших на инкассаторов грабителей

В Красноярске обнаружен автомобиль напавших на инкассаторов грабителей

4 Июня 2020 г.
Подозреваемые пока на свободе
Новости Красноярска: Парковка рядом с высотками в Студгородке начала сползать в обрыв

Парковка рядом с высотками в Студгородке начала сползать в обрыв

9 Июня 2020 г.
Дом находится на склоне
Новости Красноярска: Дорогу Обход Красноярска полностью закроют для всего транспорта

Дорогу Обход Красноярска полностью закроют для всего транспорта

5 Июня 2020 г.
Там проводят реконструкцию
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19