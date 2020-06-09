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СГК попросила красноярцев стать контролерами ремонтов теплосетей

Главная Общество
Красноярск
12:44 9 Июня 2020
коммунальное хозяйство, жкх, контроль, теплоснабжение, ремонт
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СГК начала информационную кампанию по освещению летних ремонтов на тепловых сетях и пригласила жителей Красноярска стать контролерами хода работ.

До конца июня в рекламных блоках федеральных каналов будут выходить в эфир видеоролики с контактами для обратной связи, по которым горожане могут обратиться с замечаниями или претензиями по организации и качеству работ на теплосетях.

О нарушениях (открытая траншея без сигнальных лент и ограждений, посторонние люди на месте ремонта), необходимо сообщать на электронный адрес: voprosksgk@sibgenco.ru. К сообщению обязательно прикрепите фото c нарушением, а также укажите адрес работ и ваш контактный телефон для обратной связи. Все обращения будут направлены руководителям ответственных подразделений.

В целом в 2020 году в Красноярске Сибирская генерирующая компания планирует построить, модернизировать и заменить более 30 километров теплотрасс. Ремонты начались уже в марте. Это самая масштабная программа обновления теплосетей за последние 20 лет. Вложить в нее планируется более полутора миллиардов рублей. На сегодняшний день работы идут более чем на 20 объектах. Вся информация по ремонтам магистральных трубопроводов, отключениям горячей воды, перекрытии дорог из-за работ, собрана на информационном портале sibgenco.online.

Своевременная оплата коммунальных услуг позволит максимально снизить аварии на теплосетях зимой, либо вовсе их избежать в будущем. Средства на обслуживание и ремонт системы теплоснабжения компания берет из платежей за коммунальные услуги, которые получает от потребителей.

Чтобы оплачивать услуги ЖКХ в любое время и в любом месте для жителей Красноярска и Канска создан навигационный сайт платидома24.рф .На сайте собраны ссылки на способы онлайн оплаты отопления, горячей и холодной воды.

По материалам Сибирской генерирующей компании

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