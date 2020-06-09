Аварийные подпорные стены обещают отремонтировать в Красноярске

Две аварийные подпорные стены ждет ремонт - это объекты в микрорайонах Солнечный и Черемушки. Об этом рассказали в мэрии Красноярска.

Так, первым к реставрации подготовят комплекс подпорных стен между домами по ул. Борисевича. Здесь проектом предусмотрена замена участков стен на блоки, работы по водоотводу и отделке.

Еще один объект расположен на ул. 40 лет Победы, 28. Там специалисты проведут аварийно-восстановительные работы.

«В этом году будут приняты контраварийные меры, подрядная организация выполнит все рекомендации, которые дали специалисты», - объяснили в мэрии.

Также летом чиновники составят проектно-сметную документацию на реконструкцию стен между домами по ул. Охраны труда, 22 и ул. Лиды Прушинской, 3 Б.

В мэрии отметили, что ремонт подпорных стен не всегда удается сделать оперативно из-за того, что многие конструкции принадлежат частным и коммерческим​ компаниям, застройщикам, УК, владельцам гаражных кооперативов. В прошлом году 132 объекты были переданы в управление МКУ «УДИБ».

Фото: vk.com/krasnoyarskrf