Общежитие в Красноярске отдадут под госпиталь для больных COVID-19

В Красноярске открылся еще один госпиталь для зараженных коронавирусом пациентов. Временную больницу открыли в здании общежития на ул. Рокоссовского, рассказали в краевом Минздраве.

Работать в новом госпитале будут врачи краевой клинической больницы. Он рассчитан на 480 коек, где смогут пройти лечение зараженными с легкими и бессимптомными формами заболевания.

«Уже сегодня на смену заступят 170 человек – врачи, младший медицинский персонал и технические работники. Жить они будут в рядом стоящем общежитии, где для них созданы все условия для отдыха после длительных смен в «красной зоне», - рассказал главврач краевой больницы Егор Корчагин.

Напомним, общее число зараженных COVID-19 в Красноярском крае с начала пандемии превысило 5000. Каждый день стабильно фиксируется более 100 новых инфицированных. Погибших, по последним данным, 49. В регионе постепенно вводят послабления, однако красноярцы должны соблюдать масочный режим и соблюдать дистанцию.