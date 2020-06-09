9 июня
Красноярск
погода +15 °C
68.31
 
€ 77.19
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Общежитие в Красноярске отдадут под госпиталь для больных COVID-19

Главная Общество
Красноярск
11:50 9 Июня 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске открылся еще один госпиталь для зараженных коронавирусом пациентов. Временную больницу открыли в здании общежития на ул. Рокоссовского, рассказали в краевом Минздраве. 

Работать в новом госпитале будут врачи краевой клинической больницы. Он рассчитан на 480 коек, где смогут пройти лечение зараженными с легкими и бессимптомными формами заболевания. 

«Уже сегодня на смену заступят 170 человек – врачи, младший медицинский персонал и технические работники. Жить они будут в рядом стоящем общежитии, где для них созданы все условия для отдыха после длительных смен в «красной зоне», - рассказал главврач краевой больницы Егор Корчагин. 

Напомним, общее число зараженных COVID-19 в Красноярском крае с начала пандемии превысило 5000. Каждый день стабильно фиксируется более 100 новых инфицированных. Погибших, по последним данным, 49. В регионе постепенно вводят послабления, однако красноярцы должны соблюдать масочный режим и соблюдать дистанцию. 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: СГК попросила красноярцев стать контролерами ремонтов теплосетей

СГК попросила красноярцев стать контролерами ремонтов теплосетей

9 Июня 2020 г.
СГК начала информационную кампанию
Новости Красноярска: Аварийные подпорные стены обещают отремонтировать в Красноярске

Аварийные подпорные стены обещают отремонтировать в Красноярске

9 Июня 2020 г.
В этом году на очереди два объекта
Новости Красноярска: Красноярский зоопарк «атаковали» просьбами приютить брошенных детенышей

Красноярский зоопарк «атаковали» просьбами приютить брошенных детенышей

9 Июня 2020 г.
Иногда в этом нет необходимости
Новости Красноярска: На благоустройство населенных пунктов Красноярского края направят 2 млрд рублей

На благоустройство населенных пунктов Красноярского края направят 2 млрд рублей

9 Июня 2020 г.
Будет применяться «комплексный подход»
Новости Красноярска: Парковка рядом с высотками в Студгородке начала сползать в обрыв

Парковка рядом с высотками в Студгородке начала сползать в обрыв

9 Июня 2020 г.
Дом находится на склоне
Новости Красноярска: Красноярцы смогут выиграть квартиры и автомобили в викторине на знание Конституции

Красноярцы смогут выиграть квартиры и автомобили в викторине на знание Конституции

8 Июня 2020 г.
Организаторы - региональное отделение «Ассоциации юристов России»
Новости компаний
08/06
СФУ объявляет набор в физико-математическую школу
02/06
Жители Красноярского края все чаще заказывают доставку почтовых отправлений на дом
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Дорогу Обход Красноярска полностью закроют для всего транспорта

Дорогу Обход Красноярска полностью закроют для всего транспорта

5 Июня 2020 г.
Там проводят реконструкцию
Новости Красноярска: На территории «Гремячей гривы» поселилась медведица

На территории «Гремячей гривы» поселилась медведица

4 Июня 2020 г.
Туристов просят проявлять осторожность
Новости Красноярска: Красноярцы услышат взрывы на Торгашинском хребте

Красноярцы услышат взрывы на Торгашинском хребте

8 Июня 2020 г.
Прозвучат три сигнала
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19