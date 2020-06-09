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Красноярский зоопарк «атаковали» просьбами приютить брошенных детенышей

Главная Общество
Красноярск
10:33 9 Июня 2020
общество, животные, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» просит горожан не спасать детенышей диких животных от мнимой гибели. В противном случае людям придется самим отвечать за судьбу зверей. Не всегда хищникам и травоядным требуется помощь - иногда они просто следуют инстинктам, покидая свои гнезда и территории. 

В зоопарке рассказали, что красноярцы в июне пытались пристроить к ним подобранных птенцов-слетков, «спасенных» лосят, оленят, медвежат, уток, увиденных в городе и еще много разной живности. 

Так, у большинства птиц в Красноярске выводок сознательно покидает гнезда, чтобы птенцы не стали жертвами хищников.

««Разбросанные» по местности птенцы – не такая легкая добыча. Родители точно знают, где находится птенец. Они регулярно прилетают, кормят его, оберегают и учат летать. Такая «школа жизни» может продолжаться довольно долго. Самое лучшее, что вы можете сделать, увидев слетка – не трогать его. А если вы подбираете его, вся ответственность за его судьбу ложится только на вас, и вероятнее всего, выкормить его у вас не получится», - предупредили в зоопарке. 

Зоологи также просят не реагировать на детенышей других животных, даже если те приходят на дачи. Например, в окрестностях Красноярска можно запросто встретить уток, лис, лосей, зайцев, белок, косуль, маралов. Подбирать животных нельзя - тем самым человек обрекает их на гибель. Тем более, что и сами звери могут навредить человеку. 

Добавим, что красноярский парк «Роев ручей», согласно требованиям закона и нормам ветеринарии, не может принимать животных из природы. 

Фото: «Столбы»

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