На благоустройство населенных пунктов Красноярского края направят 2 млрд рублей

Красноярский край направит 2 млрд рублей на благоустройство населенных пунктов. В рамках проекта «Комплексное благоустройство улиц муниципальных образований» будет выделено 500 млн рублей на работы в 11 пилотных территориях.

В Абане, Балахте, Березовке, Емельянове, Ермаковском, Казачинском, в Красной Сопке Назаровского района, в Нижнем Ингаше, в Новоселове, Сухобузимском и в Новоалтатке Шарыповского района отремонтируют дороги, обустроят тротуары, установят скамейки и урны, а также выполнят озеленение территории.

Подрядчики будут применять комплексный подход, при котором благоустройство проводится не только на центральных улицах, но и на прилегающим к ним. При этом фасады зданий, палисадники и заборы в «центре села» должны быть выполнены в едином стиле.

«Сейчас идет ускоренная работа по заключению контрактов на строительно-монтажные работы. Начнем ремонт в июле. На сегодня мы получили экспертные заключения о достоверности сметной стоимости работ, объявлены торги по семи территориям: Абан, Балахта, Ермаковское, Казачинское, Новоселово, Сухобузимское и Красная Сопка Назаровского района», - цитирует пресс-служба краевого правительства министра строительства Сергея Козупицу.

Еще 70 млн рублей направлено на благоустройство общественных пространств. Работы проведут в Балахте, Новоселове, Каратузском, Сухобузимском, Ирбейском, Шушенском и Ужуре.

В рамках конкурсов «Жители – за чистоту и благоустройство» и «Инициатива жителей – эффективность в работе» сельские поселения получат еще 90 млн рублей на ремонт уличного освещения, детские и спортивные площадки, а также мемориалы героям Великой Отечественной войны.