9 июня
Красноярск
погода +11 °C
68.31
 
€ 77.19
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На благоустройство населенных пунктов Красноярского края направят 2 млрд рублей

Главная Общество
Красноярск
09:55 9 Июня 2020
общество, экономика, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярский край направит 2 млрд рублей на благоустройство населенных пунктов. В рамках проекта «Комплексное благоустройство улиц муниципальных образований» будет выделено 500 млн рублей на работы в 11 пилотных территориях.

В Абане, Балахте, Березовке, Емельянове, Ермаковском, Казачинском, в Красной Сопке Назаровского района, в Нижнем Ингаше, в Новоселове, Сухобузимском и в Новоалтатке Шарыповского района отремонтируют дороги, обустроят тротуары, установят скамейки и урны, а также выполнят озеленение территории.

Подрядчики будут применять комплексный подход, при котором благоустройство проводится не только на центральных улицах, но и на прилегающим к ним. При этом фасады зданий, палисадники и заборы в «центре села» должны быть выполнены в едином стиле. 

«Сейчас идет ускоренная работа по заключению контрактов на строительно-монтажные работы. Начнем ремонт в июле. На сегодня мы получили экспертные заключения о достоверности сметной стоимости работ, объявлены торги по семи территориям: Абан, Балахта, Ермаковское, Казачинское, Новоселово, Сухобузимское и Красная Сопка Назаровского района», - цитирует пресс-служба краевого правительства министра строительства Сергея Козупицу.

Еще 70 млн рублей направлено на благоустройство общественных пространств. Работы проведут в Балахте, Новоселове, Каратузском, Сухобузимском, Ирбейском, Шушенском и Ужуре.

В рамках конкурсов «Жители – за чистоту и благоустройство» и «Инициатива жителей – эффективность в работе» сельские поселения получат еще 90 млн рублей на ремонт уличного освещения, детские и спортивные площадки, а также мемориалы героям Великой Отечественной войны.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Парковка рядом с высотками в Студгородке начала сползать в обрыв

Парковка рядом с высотками в Студгородке начала сползать в обрыв

9 Июня 2020 г.
Дом находится на склоне
Новости Красноярска: Красноярцы смогут выиграть квартиры и автомобили в викторине на знание Конституции

Красноярцы смогут выиграть квартиры и автомобили в викторине на знание Конституции

8 Июня 2020 г.
Организаторы - региональное отделение «Ассоциации юристов России»
Новости Красноярска: Паводки привели к изменению маршрута красноярских поездов

Паводки привели к изменению маршрута красноярских поездов

8 Июня 2020 г.
В Ачинске пассажиров пересадят в автобусы
Новости Красноярска: Еще у 159 красноярцев подтвердился коронавирус

Еще у 159 красноярцев подтвердился коронавирус

8 Июня 2020 г.
Всего в регионе с начала пандемии 5460 зараженных
Новости Красноярска: Красноярцы услышат взрывы на Торгашинском хребте

Красноярцы услышат взрывы на Торгашинском хребте

8 Июня 2020 г.
Прозвучат три сигнала
Новости Красноярска: Двум поселкам в Красноярском крае грозит подтопление

Двум поселкам в Красноярском крае грозит подтопление

8 Июня 2020 г.
Это населенные пункты в Ермаковском районе
Новости компаний
08/06
СФУ объявляет набор в физико-математическую школу
02/06
Жители Красноярского края все чаще заказывают доставку почтовых отправлений на дом
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Дорогу Обход Красноярска полностью закроют для всего транспорта

Дорогу Обход Красноярска полностью закроют для всего транспорта

5 Июня 2020 г.
Там проводят реконструкцию
Новости Красноярска: Еще одни пасмурные выходные ждут красноярцев

Еще одни пасмурные выходные ждут красноярцев

5 Июня 2020 г.
Температура не поднимется выше +17°С
Новости Красноярска: Дожди в Красноярске задержатся еще на неделю

Дожди в Красноярске задержатся еще на неделю

8 Июня 2020 г.
Со среды немного потеплеет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19