Парковка рядом с высотками в Студгородке начала сползать в обрыв

Парковка у высотки по ул. 2-я Огородная, 22 А в Студгородке начала сползать в обрыв. В соцсетях красноярцы публикуют фото обвалившейся части придомовой территории – вниз вместе с грунтом ушел кусок асфальта и железный забор. Собственники квартир предполагают, что склон размыли дожди.

Отметим, что проблемы у жителей этой многоэтажки начались еще в прошлом году. Тогда в асфальте появилась трещина толщиной около 15 см. Опасный участок огородили бетонными блоками. После этого прокуратура вынесла чиновникам мэрии предостережение за бездействие. Эксперты центра «Научно-Технический прогресс» рекомендовали администрации провести геотехнический мониторинг склона, чтобы определить причины разрушения.

Сейчас на месте провала работает подрядная бригада, которая должна предоставить администрации заключение об объеме работ на участке.

Добавим, что проблемная высотка принадлежит скандальному застройщику «Реставрация». В 2018 году компания объявила о финансовых трудностях, оставив без денег и жилья полторы тысячи дольщиков в Студгородке и микрорайоне «Солнечный».

Фото: krsk.news / Instagram