Красноярцы смогут выиграть квартиры и автомобили в викторине на знание Конституции

Красноярцы смогут выиграть квартиры и автомобили в викторине на знание российской Конституции. Ее проведет региональное отделение «Ассоциации юристов России». Об этом сегодня рассказала председатель Совета Красноярского регионального отделения «Ассоциации юристов России» Светлана Зылевич.

«Общение с гражданами в последние месяцы показало - Конституцию почти никто не знает, почти никто ее е читал. И к большому нашему сожалению даже некоторые юристы не знают ни главный документ страны, ни поправки, за которые мы будем голосовать. И мы начали думать - что же сделать, чтобы люди все-таки узнали о своих правах, закрепленных в Конституции», - поделилась Зылевич.

В результате организаторы решили провести викторину и найти партнеров, чтобы призы сделать значительными и тем самым привлечь как можно больше участников. В итоге среди жителей края разыграют 10 однокомнатных квартир в Красноярске, 10 машин и 50 смартфонов. Розыгрыши пройдут 29 июня и 6 июля.

С 10 июня будет открыта справочная служба, где все смогут задать интересующий вопрос по участию в викторине. Номера телефонов: 8-800-300-60-33 и 258-18-50.

Список вопросов для «Викторины-2020» уже готов. Активисты-волонтеры набраны. Сама викторина пройдет в офф-лайн формате с 25 июня по 1 июля на специальных локациях неподалеку от избирательных участков, где будет проходить голосование по поправкам.

«У активиста можно будет получить бланк. После того, как вы ответили на вопросы, наши помощники сканируют QR-код. У вас остается корешок. В даты розыгрышей из барабана будут вытаскивать бланки победителей. После выигравшие должны будут обратиться на горячую линию», - рассказал председатель Совета молодых юристов Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России Андрей Лопатин.

При этом правильность ответов на участие в розыгрыше не влияет - шанс победить будет абсолютно у всех, кто заполни бланк.

Отметим, Ассоциация занимается правовым просвещением и оказанием юридической помощи всем нуждающимся уже более десяти лет. В крае создано два десятка местных отделений в городах и районах.

Фото: Антон Попов / facebook