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СФУ объявляет набор в физико-математическую школу

Главная Общество
Красноярск
15:06 8 Июня 2020
общество, образование
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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10 июня 2020 года пройдет экзамен в физико-математическую школу при Сибирском федеральном университете. Приглашаются школьники, успешно окончившие 9 классов.

Физико-математическая школа СФУ — это уникальный совместный проект университета, министерства образования Красноярского края и главного управления образования администрации Красноярска. ФМШ функционирует в формате классов с углубленным изучением физики и математики на базе гимназии № 13, лицея № 7, лицея № 6 «Перспектива» города Красноярска.

Один день в неделю («университетский день») школьники занимаются в учебных аудиториях и лабораториях СФУ. Учебный процесс в физико-математических классах реализуют учителя данных общеобразовательных учреждений и преподаватели СФУ. Набор в физико-математическую школу осуществляется по итогам вступительного экзамена по физике и математике.

Выпускники ФМШ демонстрируют высокие учебные достижения: более 30% обучаются на «отлично» по всем предметам. Результаты ЕГЭ выпускников ФМК значительно выше средних показателей не только по Красноярскому краю, но и по Российской Федерации.

Набор в ФМШ при СФУ осуществляется с 2011 года. Для школьников созданы условия для получения качественного образования, иногородние обеспечены местами в новом общежитии, медицинским обслуживанием и питанием, организован подвоз учащихся к общеобразовательному учреждению.

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