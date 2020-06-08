Паводки привели к изменению маршрута красноярских поездов

Пассажиров поездов №68 Москва – Абакан и № 67 Абакан – Москва предупредили о новом маршруте. Схема меняется из-за подтопления перегона Улуй –Пригородный, рассказали в КрасЖД.

«Перегон закрыт для движения поездов. На участке продолжаются работы по устранению последствий неблагоприятных погодных условий. Задействованы восстановительные поезда и специализированная техника», - говорится в сообщении КрасЖД.

Так, 8 июня пассажиров поезда Москва – Абакан на станции в Ачинске ждет пересадка. Людей на автобусах доставят до станции в Назарово, где они продолжат путь до Абакана. Такие же изменения запланировали и в обратном направлении.

Такую схему назвали временной - накануне река Мана из-за осадков вышла из берегов и размыла насыпи и пути. От паводков пострадала не только магистраль, но и несколько дорог, а также два моста. В трех районах края введен режим ЧС.