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Паводки привели к изменению маршрута красноярских поездов

Главная Общество
Красноярск
15:05 8 Июня 2020
общество, красноярск, паводки
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Пассажиров поездов №68 Москва – Абакан и № 67 Абакан – Москва предупредили о новом маршруте. Схема меняется из-за подтопления перегона Улуй –Пригородный, рассказали в КрасЖД. 

«Перегон закрыт для движения поездов. На участке продолжаются работы по устранению последствий неблагоприятных погодных условий. Задействованы восстановительные поезда и специализированная техника», - говорится в сообщении КрасЖД. 

Так, 8 июня пассажиров поезда Москва – Абакан на станции в Ачинске ждет пересадка. Людей на автобусах доставят до станции в Назарово, где они продолжат путь до Абакана. Такие же изменения запланировали и в обратном направлении. 

Такую схему назвали временной - накануне река Мана из-за осадков вышла из берегов и размыла насыпи и пути. От паводков пострадала не только магистраль, но и несколько дорог, а также два моста. В трех районах края введен режим ЧС. 

 

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