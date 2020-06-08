Красноярцы услышат взрывы на Торгашинском хребте

В Красноярске 8 июня с 12 до 16 часов будут проводиться взрывные работы на месторождении «Торгашинское». Горожане могут услышать громкие хлопки и звуковые сигналы. О работах предупредили в главном управлении о гражданской обороне, ЧС и пожарной безопасности администрации Красноярска.

Обычно специалисты подают сигналы в зоне взрывов. Сначала звучит сирена - это знак, что опасную зону необходимо покинуть. После включают боевой сигнал - два продолжительных звука перед взрывом. Три коротких сигнала обозначают, что работы завершены. Радиус опасной зоны составит 550 метров.

Отметим, что взрывные работы на Торгашинском месторождении, где разрабатывают известняк, проводятся периодически.