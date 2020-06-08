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Красноярцы услышат взрывы на Торгашинском хребте

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Красноярск
11:47 8 Июня 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске 8 июня с 12 до 16 часов будут проводиться взрывные работы на месторождении «Торгашинское». Горожане могут услышать громкие хлопки и звуковые сигналы. О работах предупредили в главном управлении о гражданской обороне, ЧС и пожарной безопасности администрации Красноярска. 

Обычно специалисты подают сигналы в зоне взрывов. Сначала звучит сирена - это знак, что опасную зону необходимо покинуть. После включают боевой сигнал - два продолжительных звука перед взрывом. Три коротких сигнала обозначают, что работы завершены. Радиус опасной зоны составит 550 метров.

Отметим, что взрывные работы на Торгашинском месторождении, где разрабатывают известняк, проводятся периодически. 

 

 

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