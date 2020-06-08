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Двум поселкам в Красноярском крае грозит подтопление

Главная Общество
Красноярск
11:18 8 Июня 2020
происшествия, красноярск, спасатели
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Спасатели прогнозируют сложную паводковую ситуацию двух поселках края - это населенные пункты Ермаковское и Григорьевка. Специалисты каждые два часа проводят замеры уровней воды в реках Оя и Кебеж, рассказали в ГУ МЧС по краю. 

«На р. Кебеж у н.п. Григорьевка уровень воды составляет 272 см, динамика +53 см (до опасного 38 см). На р. Оя у н.п. Ермаковское уровень воды составляет 274 см, динамика +56 см (до опасного 16 см)», - говорится в сводках ведомства. 

В остальных поселках края ситуация пока не является критической. Тем не менее, реки постоянно наполняются из-за обильных дождей - осадки не прекращаются несколько дней подряд.

Напомним, на выходных в Манском районе из-за повышения уровня воды в реке Кувай произошло подтопление 18 жилых домов и 35 приусадебных участков. Также водой размыло два моста и несколько дорог. 

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