Следователи установили еще одного подозреваемого в убийстве школьницы в Шушенском районе

Следователи подозревают в причастности к преступлениям против 12-летней девочки из села Нижняя Коя в Шушенском районе еще одного парня. Следственный комитет ведет дело об убийстве и изнасиловании ребенка.

Напомним, тело школьницы на прошлой неделе обнаружили в окрестностях поселка в заброшенном пожарном резервуаре. Почти сразу следователи задержали подозреваемого – 25-летнего знакомого девочки, он признал свою вину. Однако генетическая экспертиза биологических следов с одежды погибшей указала на причастность к преступлениям еще одного парня - 19-летнего жителя поселка Нижняя Коя.

«В ходе допроса он частично признал свою вину. В настоящее время с его участием проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Кроме того, силовики возбудили уголовное дело в отношении неустановленных работников центра социального обслуживания населения «Шушенский». По версии следствия, они знали, что семья убитой девочки находится в социально опасном положении, но не занимались профилактической работой, что послужило причиной трагедии.