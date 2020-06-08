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Дожди в Красноярске задержатся еще на неделю

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Красноярск
08:30 8 Июня 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Вторая неделя июня в Красноярске будет дождливой. В понедельник в городе ожидается переменная облачность, днем без существенных осадков. Ветер северо-западного направления усилится до 12 м/с. Воздух днем прогреется до +16…+18°С.

«По центральным и южным районам Красноярского края местами грозы, местами сильные дожди. Из-за ожидаемых интенсивных осадков, на реках Оя, Кебеж, Туба, Кан, Большой Енисей, Малый Енисей и их притоках, ожидаются резкие подъемы уровня воды, выход воды на пойму и подтопление пониженных участков местности», - предупредили в Среднесибирском метеоцентре. 

В Красноярске во вторник, 9 июня, ночью температура понизится до +9°С, днем термометры покажут +15°С, пройдет дождь.

Со среды, 10 июня, дневные температуры установятся на отметке +18°С, ночью около +12°С. В выходные солнце прогреет воздух до +21°С. Всю неделю в городе будет облачно, сохранятся осадки.

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