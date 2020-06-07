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165 новых случаев COVID-19 выявлено в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
15:00 7 Июня 2020
общество, красноярск, заражение
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае 165 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 5301. Такие данные за 7 июня опубликовал оперативный штаб. 

В регионе стало больше здоровых пациентов - всего 1494 (+6 за сутки). Умерших по-прежнему 49. 

«Темп прироста за сутки составил 3,2 %. За все время проведено тестов на коронавирус в крае - 247 145 (+8060 за последние сутки). Всего случаи заболевания зарегистрированы в 53 муниципальных образованиях края», - рассказали в Роспотребнадзоре. 

Отметим, что больше всего заболевших в Красноярске - 3054, на втором месте Северо-Енисейский район - 1273. 

Фото: оперштаб

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