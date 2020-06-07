Темпы работ по ликвидации ЧС в Норильске наращиваются ежедневно

Чрезвычайная ситуация на норильской ТЭЦ-3 локализована. Благодаря установленным боновым ограждениям утечка остановлена, а событие не получает развития - привлеченные специалисты круглосуточно собирают нефтепродукты для дальнейшей утилизации.

По словам президента «Норникеля» Владимира Потанина, компания мобилизовала силы и средства для ликвидации последствий аварии.

«Мы нацелены на использование наилучших доступных технологий и выбираем оптимальные, а не дешевые решения с экологической точки зрения. Профинансируем за счет компании целиком и вернем в нормальное состояние экологическую систему», - сказал Владимир Потанин.

Так, по данным МЧС, за последние сутки на месте аварии было собрано и вывезено 11,5 тысяч кубометров загрязненного грунта. Этот объем превысил показатели прошлых дней. Около двух тысяч кв. м территории уже обработано сорбентами для нейтрализации загрязнения. Спасатели собрали более 850 кубометров нефти с водных объектов.

Компания в помощь спасателям направила порядка 170 единиц своей техники, сообщил журналистам директор заполярного филиала компании Николай Уткин. На месте работает отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира.

«С каждым днем у нас работы наращиваются, на сегодняшний день у нас задействовано порядка 400 человек в районе ТЭЦ-3, порядка 170 единиц техники – это в том числе погрузчики, экскаваторы, бульдозера», - сказал Уткин.

Цистерна для топлива на Норильской ТЭЦ-3, соседняя с поврежденной, находится в исправном состоянии, трещин в ней нет, сказал Уткин.

«Точно могу сказать, что бак исправен, он прошел экспертизу безопасности. Он проходил в 2019 году, как и все баки проходят, внеплановые проверки в период подготовки к отопительному сезону. Но на всякий случай, чтобы не произошло еще и рядом какой-то подвижки грунтов, мы перекачиваем топливо из этого бака», - отметил он.

Кроме того, «Норникель» уже организовал доставку емкостей на 16 тысяч тонн – этот объем позволит собрать все топливо, попавшее в водные объекты. Для сбора грунта удалось подготовить склады на 100 тысяч тонн для сбора грунта. Промышленники активно сотрудничают с экологами и представителями коренных народов для реализации важных экологических программ. Сразу после устранения аварии многие из них будут запущены. Например, стартует программа по выпуску мальков редких рыб, чтобы поддержать популяцию водных ресурсов. Планируется также увеличить популяцию северных оленей.

По материалам компании «Норникель»

Фото: «Норникель»