7 июня
Красноярск
погода +16 °C
68.63
 
€ 77.97
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Темпы работ по ликвидации ЧС в Норильске наращиваются ежедневно

Главная Общество
Красноярск
14:44 7 Июня 2020
общество, красноярск, норильск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Чрезвычайная ситуация на норильской ТЭЦ-3 локализована. Благодаря установленным боновым ограждениям утечка остановлена, а событие не получает развития  - привлеченные специалисты круглосуточно собирают нефтепродукты для дальнейшей утилизации. 

По словам президента «Норникеля» Владимира Потанина, компания мобилизовала силы и средства для ликвидации последствий аварии. 

«Мы нацелены на использование наилучших доступных технологий и выбираем оптимальные, а не дешевые решения с экологической точки зрения. Профинансируем за счет компании целиком и вернем в нормальное состояние экологическую систему», - сказал Владимир Потанин. 

Так, по данным МЧС, за последние сутки на месте аварии было собрано и вывезено 11,5 тысяч кубометров загрязненного грунта. Этот объем превысил показатели прошлых дней. Около двух тысяч кв. м территории уже обработано сорбентами для нейтрализации загрязнения. Спасатели собрали более 850 кубометров нефти с водных объектов. 

Компания в помощь спасателям направила порядка 170 единиц своей техники, сообщил журналистам директор заполярного филиала компании Николай Уткин. На месте работает отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. 

«С каждым днем у нас работы наращиваются, на сегодняшний день у нас задействовано порядка 400 человек в районе ТЭЦ-3, порядка 170 единиц техники – это в том числе погрузчики, экскаваторы, бульдозера», - сказал Уткин. 

Цистерна для топлива на Норильской ТЭЦ-3, соседняя с поврежденной, находится в исправном состоянии, трещин в ней нет, сказал Уткин. 

«Точно могу сказать, что бак исправен, он прошел экспертизу безопасности. Он проходил в 2019 году, как и все баки проходят, внеплановые проверки в период подготовки к отопительному сезону. Но на всякий случай, чтобы не произошло еще и рядом какой-то подвижки грунтов, мы перекачиваем топливо из этого бака», - отметил он.

Кроме того, «Норникель» уже организовал доставку емкостей на 16 тысяч тонн – этот объем позволит собрать все топливо, попавшее в водные объекты. Для сбора грунта удалось подготовить склады на 100 тысяч тонн для сбора грунта. Промышленники активно сотрудничают с экологами и представителями коренных народов для реализации важных экологических программ. Сразу после устранения аварии многие из них будут запущены. Например, стартует программа по выпуску мальков редких рыб, чтобы поддержать популяцию водных ресурсов. Планируется также увеличить популяцию северных оленей.

По материалам компании «Норникель» 

Фото: «Норникель» 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 165 новых случаев COVID-19 выявлено в Красноярском крае

165 новых случаев COVID-19 выявлено в Красноярском крае

7 Июня 2020 г.
Выздоровели шесть человек
Новости Красноярска: Число случаев COVID-19 в Красноярском крае превысило 5 тысяч

Число случаев COVID-19 в Красноярском крае превысило 5 тысяч

6 Июня 2020 г.
Темп прироста за сутки – 3,4%
Новости Красноярска: Жители Минусинска выбирают между набережной и парком

Жители Минусинска выбирают между набережной и парком

6 Июня 2020 г.
В городе идет голосование по выбору объекта благоустройства в 2021 году
Новости Красноярска: Старейшины эвенков попросили духов защитить от болезней жителей Красноярского края

Старейшины эвенков попросили духов защитить от болезней жителей Красноярского края

6 Июня 2020 г.
В Туре провели обряд очищения «икэнипкэ»
Новости Красноярска: Красноярцы начали постепенно возвращаться к полетам

Красноярцы начали постепенно возвращаться к полетам

5 Июня 2020 г.
Пассажиропоток в аэропорту восстанавливается
Новости Красноярска: В Красноярск вернут прилетевших из других стран туристов

В Красноярск вернут прилетевших из других стран туристов

5 Июня 2020 г.
Все они сейчас находятся в Новосибирске
Новости компаний
02/06
Жители Красноярского края все чаще заказывают доставку почтовых отправлений на дом
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Дорогу Обход Красноярска полностью закроют для всего транспорта

Дорогу Обход Красноярска полностью закроют для всего транспорта

5 Июня 2020 г.
Там проводят реконструкцию
Новости Красноярска: В Красноярске жестко контролируют соблюдение «масочного» режима

В Красноярске жестко контролируют соблюдение «масочного» режима

2 Июня 2020 г.
Проверки магазинов и маршруток постоянны
Новости Красноярска: Еще одни пасмурные выходные ждут красноярцев

Еще одни пасмурные выходные ждут красноярцев

5 Июня 2020 г.
Температура не поднимется выше +17°С
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19