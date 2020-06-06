Число случаев COVID-19 в Красноярском крае превысило 5 тысяч

За последние сутки в Красноярском крае зарегистрировано 168 новых случаев заболевания COVID-19. Их общее количество с начала эпидемии превысило 5 тыс.

Новые статистические данные опубликовало управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю. По его данным, число случаев заражения в регионе достигло 5 136.

«Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 178,7. Темп прироста за сутки – 3,4%», - отмечается в сообщении ведомства.

4 июня минздрав Красноярского края сообщил о том, что в инфекционном госпитале КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №4» состоялась смена бригад. Из изоляции вышло 33 медика. 27 из них провели на дежурстве месяц. Теперь их ждет двухнедельный карантин, после которого они вернутся в свои семьи и на основные места работы.

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