Жители Минусинска выбирают между набережной и парком

В Минусинске началось интерактивное голосование по выбору объекта благоустройства в 2021 году. Горожанам предложено выбрать один из двух вариантов для краевого конкурса по отбору лучших проектов создания комфортной среды.

Первый объект - парк культуры и отдыха на ул. Коммунистической. Второй - набережная протоки реки Енисей в районе восьмого микрорайона. Интерактивное голосование проходит на официальном сайте Минусинска и еще ряде интернет-ресурсов. Пока с большим преимуществом лидирует енисейская набережная.

На этой неделе мэрия Ачинска сообщила о том, что АО «Красноярскгражданпроект» приступил к разработке проекта благоустройства в городе парка «Победа».

Фото: официальный сайт Минусинска