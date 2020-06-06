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Жители Минусинска выбирают между набережной и парком

Главная Общество
Красноярск
14:41 6 Июня 2020
объекты, голосование, благоустройство
Автор: Sibnovosti.ru
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В Минусинске началось интерактивное голосование по выбору объекта благоустройства в 2021 году. Горожанам предложено выбрать один из двух вариантов для краевого конкурса по отбору лучших проектов создания комфортной среды.

Первый объект - парк культуры и отдыха на ул. Коммунистической. Второй - набережная протоки реки Енисей в районе восьмого микрорайона. Интерактивное голосование проходит на официальном сайте Минусинска и еще ряде интернет-ресурсов. Пока с большим преимуществом лидирует енисейская набережная.

На этой неделе мэрия Ачинска сообщила о том, что АО «Красноярскгражданпроект» приступил к разработке проекта благоустройства в городе парка «Победа».

Фото: официальный сайт Минусинска

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