Старейшины эвенков попросили духов защитить от болезней жителей Красноярского края

В Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края без массовых мероприятий отмечают Мучун – эвенкийский новый год. Формат празднования был выбран в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Вчера в поселке Тура старейшины эвенков совершили обряд очищения «икэнипкэ». В ходе ритуала, отмечает официальный сайт органов самоуправления района, они попросили добрых духов защитить всех жителей Эвенкии и Красноярского края от болезней и различных неприятностей, даровать северным охотникам и рыбакам удачу на промысле.

Эвенкийский новый год наступает в начале лета после того, как распускаются первые почки лиственницы.

Единственный населенный пункт района, где были зарегистрированы случаи заражения COVID-19, - поселок Байкит. Сейчас там на лечении остаются два человека.

Фото: официальный сайт органов самоуправления Эвенкийского муниципального района