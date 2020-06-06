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Старейшины эвенков попросили духов защитить от болезней жителей Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
13:37 6 Июня 2020
народ, новый год, праздник
Автор: Sibnovosti.ru
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В Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края без массовых мероприятий отмечают Мучун – эвенкийский новый год. Формат празднования был выбран в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Вчера в поселке Тура старейшины эвенков совершили обряд очищения «икэнипкэ». В ходе ритуала, отмечает официальный сайт органов самоуправления района, они попросили добрых духов защитить всех жителей Эвенкии и Красноярского края от болезней и различных неприятностей, даровать северным охотникам и рыбакам удачу на промысле.

Эвенкийский новый год наступает в начале лета после того, как распускаются первые почки лиственницы.

Единственный населенный пункт района, где были зарегистрированы случаи заражения COVID-19, - поселок Байкит. Сейчас там на лечении остаются два человека.

Фото: официальный сайт органов самоуправления Эвенкийского муниципального района

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