Красноярцы начали постепенно возвращаться к полетам

В аэропорту Красноярска рассказали о внезапном росте пассажиропотока в мае. В прошлом месяце воздушная гавань приняла и отправила 35,5 тысяч человек. Этот показатель на 42% больше, чем в апреле 2020-го (25 тысяч).

Во время режима самоизоляции красноярцы чаще всего летали в Москву, Новосибирск, Игарку, Санкт-Петербург, Норильск, Хабаровск, Иркутск и Владивосток.

Так, динамика падения пассажиропотока в Красноярске составила этой весной -82% – тогда как по России в среднем -92%. В июне ожидается еще более высокий пассажиропоток, так как многие внутренние рейсы возвращают в полетную программу. К тому же с 4 июня пассажиры из Москвы и Санкт-Петербурга не должны проходить обязательную 14-дневную самоизоляцию.

«В июне началось восстановление рейсов на юг России авиакомпаниями Nordwind, NordStar, Red Wings, «Якутия» и «Алроса»», - пояснили в воздушной гавани.

Напомним, международные рейсы были отменены с 22 марта. В аэропорту во время пандемии коронавируса отмечают небывалую популярность грузовых полетов. В мае Красноярск отправил 462 грузовых рейса, что практически в 6 раз больше показателя мая 2019 года.

Фото: аэропорт Красноярск