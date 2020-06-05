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Красноярцы начали постепенно возвращаться к полетам

Главная Общество
Красноярск
16:45 5 Июня 2020
красноярск, общество, пассажиры
Автор: Sibnovosti.ru
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В аэропорту Красноярска рассказали о внезапном росте пассажиропотока в мае. В прошлом месяце воздушная гавань приняла и отправила 35,5 тысяч человек. Этот показатель на 42% больше, чем в апреле 2020-го (25 тысяч). 

Во время режима самоизоляции красноярцы чаще всего летали в Москву, Новосибирск, Игарку, Санкт-Петербург, Норильск, Хабаровск, Иркутск и Владивосток. 

Так, динамика падения пассажиропотока в Красноярске составила этой весной -82% – тогда как по России в среднем -92%. В июне ожидается еще более высокий пассажиропоток, так как многие внутренние рейсы возвращают в полетную программу. К тому же с 4 июня пассажиры из Москвы и Санкт-Петербурга не должны проходить обязательную 14-дневную самоизоляцию. 

«В июне началось восстановление рейсов на юг России авиакомпаниями Nordwind, NordStar, Red Wings, «Якутия» и «Алроса»», - пояснили в воздушной гавани. 

Напомним, международные рейсы были отменены с 22 марта. В аэропорту во время пандемии коронавируса отмечают небывалую популярность грузовых полетов. В мае Красноярск отправил 462 грузовых рейса, что практически в 6 раз больше показателя мая 2019 года. 

Фото: аэропорт Красноярск

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