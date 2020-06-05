В Красноярск вернут прилетевших из других стран туристов

Красноярцев, вернувшихся на родину из Камбоджи, Малайзии, Нью-Йорка и Бишкека, привезут в краевой центр. Сейчас все туристы находятся в новосибирских обсерваторах, где соблюдают карантин.

Как написал в социальных сетях министр транспорта в крае Константин Димитров, прибывшие из Камбоджи и Малайзии красноярцы на две недели переехали в обсерваторы «Парус» и «Березка» в Новосибирске. Вечером, 5 июня, их собираются забрать в краевой центр на автобусах.

«Учитывая тот факт, что на момент транспортировки все они будут уже выписаны, никакой дополнительной самоизоляции по приезду в Красноярск проходить жителям края не придется», - рассказал министр.

Кроме того, 6 июня на отдельных автобусах в Красноярск вернутся туристы, которые прилетели в Новосибирск из Нью-Йорка и Бишкека. Им придется продолжить самоизоляцию дома.