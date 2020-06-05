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В Красноярск вернут прилетевших из других стран туристов

Главная Общество
Красноярск
15:51 5 Июня 2020
общество, туристы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярцев, вернувшихся на родину из Камбоджи, Малайзии, Нью-Йорка и Бишкека, привезут в краевой центр. Сейчас все туристы находятся в новосибирских обсерваторах, где соблюдают карантин. 

Как написал в социальных сетях министр транспорта в крае Константин Димитров, прибывшие из Камбоджи и Малайзии красноярцы на две недели переехали в обсерваторы «Парус» и «Березка» в Новосибирске. Вечером, 5 июня, их собираются забрать в краевой центр на автобусах. 

«Учитывая тот факт, что на момент транспортировки все они будут уже выписаны, никакой дополнительной самоизоляции по приезду в Красноярск проходить жителям края не придется», - рассказал министр.

Кроме того, 6 июня на отдельных автобусах в Красноярск вернутся туристы, которые прилетели в Новосибирск из Нью-Йорка и Бишкека. Им придется продолжить самоизоляцию дома. 

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