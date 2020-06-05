Среди победителей всероссийского конкурса «Новая идея-2019» - работник Ачинского НПЗ Александр Швецов

Одним из победителей всероссийского конкурса «Новая идея-2019» стал работник Ачинского НПЗ (входит в ПАО «НК «Роснефть») Александр Швецов - начальник сектора энергонадзора и планово-предупредительных ремонтов теплотехнического отдела предприятия. Он был отмечен в секции «Экология, охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов». Его проект «Глубокая утилизация тепла дымовых газов АО «АНПЗ ВНК» признали «Лучшей инновационной идеей» года.

В основу проекта легла разработка, которую Александр выполнял при подготовке к научно-практической конференции молодых специалистов ПАО «НК «Роснефть». Ноу-хау работы состоит в том, чтобы использовать высокий потенциал тепловой энергии, скрытый в уходящих дымовых газах.

«Охладив дымовые газы до определенной температуры, можно использовать энергию, которая была затрачена на испарение влаги, содержащейся в топливе при его сжигании, – объясняет Александр. – Это позволяет экономить топливо, а также повышает эффективность котельных установок. Эта технология в России пока не применяется, но может стать очень эффективной. Конкуренция в рамках конкурса очень высока, поэтому важно комплексная, всесторонняя проработка выбранной темы».

Александр Швецов получил высшее образование в Томском политехническом университете, с мая 2014 года работает на Ачинском НПЗ. За время исследования вопроса молодому энергетику удалось изучить разные области применения проекта. О том, насколько он полезен с точки зрения охраны окружающей среды, можно судить по результатам всероссийского конкурса.

Научный потенциал молодых работников Ачинского НПЗ не в первый раз отмечается в рамках конкурса «Новая Идея». Ранее в число победителей входили разработки, направленные на улучшение качества моторных топлив и других актуальных производственных задач.

Напомним, конкурс «Новая идея» проводится под эгидой Министерства энергетики РФ. В 2019 году работы принимались по 16 секциям. После предварительной экспертизы из допущенных к защите проектов, 205 авторы презентовали очно, 72 работы – в режиме онлайн. Более 70 экспертов из ведущих отраслевых компаний и научно-исследовательских организаций приняли участие в оценке представленных проектов. Всего по итогам 2019 года победителями признаны 49 работ.

По материалам Ачинского НПЗ