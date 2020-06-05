Число зараженных коронавирусом красноярцев приближается к 5000

В Красноярском крае продолжает увеличиваться число зараженных COVID-19. Тем не менее, по словам главного инфекциониста Минздрава Елены Тихоновой, регион уже вышел на плато по заболеваемости.

За последние сутки в крае появилось 173 новых зараженных. Общее число инфицированных приближается к 5000 (сейчас 4968). Вылечились от коронавируса 1427 человек (+ 64 за сутки). Смертельных случаев зарегистрировано 49 (+3 за сутки) .

«Показатель заболеваемости на 100 тысч населения составил 172,9. Темп прироста за сутки – 3,6 %», - рассказали в Роспотребнадзоре.

По данным Минздрава, ситуация продолжает улучшаться в Северо-Енисейском районе, где уже 478 вылечившихся вахтовиков.