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Число зараженных коронавирусом красноярцев приближается к 5000

Главная Общество
Красноярск
14:45 5 Июня 2020
общество, вирус, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае продолжает увеличиваться число зараженных COVID-19. Тем не менее, по словам главного инфекциониста Минздрава Елены Тихоновой, регион уже вышел на плато по заболеваемости.  

За последние сутки в крае появилось 173 новых зараженных. Общее число инфицированных приближается к 5000 (сейчас 4968). Вылечились от коронавируса 1427 человек (+ 64 за сутки). Смертельных случаев зарегистрировано 49 (+3 за сутки) . 

«Показатель заболеваемости на 100 тысч населения составил 172,9. Темп прироста за сутки – 3,6 %», - рассказали в Роспотребнадзоре. 

По данным Минздрава, ситуация продолжает улучшаться в Северо-Енисейском районе, где уже 478 вылечившихся вахтовиков. 

Число зараженных коронавирусом красноярцев приближается к 5000
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