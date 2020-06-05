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Рынку «Южный» в Красноярске разрешили работать при соблюдении «масочного» режима

Главная Общество
Красноярск
12:35 5 Июня 2020
общество, красноярск, рынок
Автор: Sibnovosti.ru
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Рынок «Южный» в Красноярске продолжает работу - накануне въезд на территорию перекрыли бетонными блоками, а сегодня рядом с торговыми точками заметили сотрудников полиции. 

4 июня стало известно о том, что несколько работников рынка заразились COVID-19. В мэрии Красноярска происходящее прокомментировали так: 

«Администрация города продолжает контрольные мероприятия по соблюдению на рынке превентивных мер. Ранее проведенные проверки выявили многочисленные нарушения: не проводится термометрия, работники не соблюдают профилактические меры. В администрацию города поступают многочисленные жалобы горожан по данным фактам. Есть сведения о работниках рынка с подвержденным диагнозом коронавирус. В связи с этим главы администраций Центрального и Советского районов обращались в управление Роспотребнадзора с просьбой провести эпидрасследования, в том числе 3 июня отправили официальные запросы. Полиция на рынке обеспечивает общественный порядок», - пояснили в мэрии.

Доступ для предпринимателей и покупателей никак не ограничен при условии соблюдения всех профилактических мер. 

Фото: «Енисей»

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