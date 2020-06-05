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Дорогу Обход Красноярска полностью закроют для всего транспорта

Главная Общество
Красноярск
12:34 5 Июня 2020
общество, красноярск, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярских водителей предупредили о закрытии дороги Обход Красноярска в Емельяновском районе - участок полностью перекроют для всего транспорта. Об этом предупредили в КрУДоре. 

Так, дорога будет закрыта с 22 июня по 15 августа из-за реконструкции. С октября на трассе ведется масштабный ремонт. Проезжая часть станет четырехполосной, а встречные потоки разделит барьерное ограждение. В планах у властей начать и строительство второго моста через Качу. Ввод объекта в эксплуатацию был намечен на октябрь 2021 года, но сроки решили сократить ради безопасности. Дорожники решили отказаться от постоянны ограничений - специалистам проще единовременно закрыть дорогу, чтобы как можно скорее завершить работы. 

«Ранее принятый график работ подразумевал многочисленные ограничения движения транспорта, связанные со строительными работами. Эти ограничения уже привели к формированию постоянных пробок на данном направлении. И в таком режиме движение должно было осуществляться еще год», – сказал руководитель управления Андрей Журавлев.

Дорожники планируют завершить основной объем работ за два месяца. Уже в августе движение на Обходе Красноярска возобновится, а в ноябре 2020-го объект будет сдан в эксплуатацию. Благоустройство участка намечено на конец года - на последнем этапе ремонтники установят металлическое барьерное ограждение для разделения встречных потоков транспорта, а также нанесут разметку.

Красноярцев просят на два месяца поменять маршрут движения. Альтернативные объезды возможны через «Глубокий обход Красноярска», ул. Караульная, ул. Партизана Железняка и ул. Шахтеров». 

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