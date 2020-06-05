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СГК досрочно возвращает горячую воду в красноярские медучреждения

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Красноярск
11:52 5 Июня 2020
красноярск, отключение воды
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4 июня, на пять суток раньше срока, СГК в Красноярске возвращает горячую воду в ту часть правобережья, где сосредоточено большое количество медицинских учреждений. В том числе тех, где сейчас лечатся инфицированные COVID-19.

Напомним, с 1 по 9 июня Сибирская генерирующая компания проверяет на прочность и ремонтирует теплосети от Красноярской ТЭЦ-1. Для этого пришлось отключить горячую воду в Ленинском, Кировском, части Свердловского и Советского района города.

Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И.С. Берзона, корпуса Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА на улице Коломенской, онкодиспансер на Волгоградской, а также часть районных поликлиник теплоэнергетики уже начали подключать к горячему водоснабжению. Ресурс подается с левого берега — от Красноярской ТЭЦ-3, по запущенной СГК в 2016 году реверсивной теплотрассе.

Вместе с медучереждениями горячую воду получат раньше планового срока более 250 жилых домов на проспекте газеты «Красноярский рабочий», улицах Мичурина, Юности, Московская, Чайковского, Астраханская, Волгоградская.

Ранее СГК завершила проверку теплосетей и вернула воду в часть домов левобережья. Первой получила горячую воду Краевая клиническая больница, где отключение продлилось всего семь часов. Затем постепенно стали подключатся дома микрорайона Зеленая роща.

В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой часть медучреждений в этом годуне отключали от горячей воды вовсе, дома подключили по временной схеме от Красноярской ТЭЦ-2. Энергетики подчеркивают, что это вынужденная мера, постоянно она применяться не может. Проверка тепловых сетей на прочность с помощью гидравлических испытаний — важный этап подготовки к зиме. За трое с лишним суток, пока идут испытания, специалисты СГК выявили 44 повреждения трубопроводов и сейчас работают над их устранением.

 

по информации СГК

фото: Яндекс. Карты 

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