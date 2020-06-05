5 июня
Красноярск
погода +11 °C
69.02
 
€ 77.32
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Клещи стали реже беспокоить красноярцев

Главная Общество
Красноярск
12:00 5 Июня 2020
общество, красноярск, клещи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае из-за прохладной и дождливой погоды снизилась активность клещей. 

Так, по данным Роспотребнадзора, на этой неделе клещи укусили 1289 жителей края - этот показатель на 33% меньше, чем в жаркий период с 22 по 28 мая. Всего в регионе 11429 случаев присасывания клещей. 

В Красноярске ситуация аналогичная. На неделе клещи покусали 450 горожан, в том числе 54 ребенка. Практически каждого клеща, попавшего в статистику Роспотребнадзора, исследовали на наличие вирусов. Данные следующие: 

«В 1,9% исследованных клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 35,3% – возбудитель клещевого боррелиоза, в 2,7 % – гранулоцитарного анаплазмоза, в 4,1 % – моноцитарного эрлихиоза человека», - пояснили в ведомстве. 

Красноярцев просят соблюдать осторожность при прогулках на природе и поездках на дачи. Для защиты от клещей необходимо использовать специальные средства, носить защитную одежду, осматривать себя и домашних животных. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Дорогу Обход Красноярска полностью закроют для всего транспорта

Дорогу Обход Красноярска полностью закроют для всего транспорта

5 Июня 2020 г.
Там проводят реконструкцию
Новости Красноярска: СГК досрочно возвращает горячую воду в красноярские медучреждения

СГК досрочно возвращает горячую воду в красноярские медучреждения

5 Июня 2020 г.
Экономия - пять суток
Новости Красноярска: Три участка краевых трасс дополнительно включены в план ремонта на 2020 год

Три участка краевых трасс дополнительно включены в план ремонта на 2020 год

5 Июня 2020 г.
Еще три участка региональных трасс включены в план ремонта на 2020 год в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дорожники проведут работы на участках Балахта – Виленка, Медведск – Новоалександровка и Степной – Верхняя Берез...
Новости Красноярска: Еще одни пасмурные выходные ждут красноярцев

Еще одни пасмурные выходные ждут красноярцев

5 Июня 2020 г.
Температура не поднимется выше +17°С
Новости Красноярска: Грузовикам ради экологии закроют один съезд на Железнодорожников

Грузовикам ради экологии закроют один съезд на Железнодорожников

4 Июня 2020 г.
Ограничения вступают в силу 1 июля
Новости Красноярска: Число умерших от коронавируса жителей края увеличилось до 46

Число умерших от коронавируса жителей края увеличилось до 46

4 Июня 2020 г.
За сутки 141 зараженный
Новости компаний
02/06
Жители Красноярского края все чаще заказывают доставку почтовых отправлений на дом
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В ущелье под Красноярском туристы на квадроцикле слетели с разрушенного моста

В ущелье под Красноярском туристы на квадроцикле слетели с разрушенного моста

1 Июня 2020 г.
По словам очевидцев, оба были без шлемов
Новости Красноярска: В Красноярске в первый день лета прошел град

В Красноярске в первый день лета прошел град

1 Июня 2020 г.
Погода не радует горожан
Новости Красноярска: В крае стартует новый этап ослабления ограничений из-за COVID-19

В крае стартует новый этап ослабления ограничений из-за COVID-19

4 Июня 2020 г.
Режим самоизоляции все еще действует
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19