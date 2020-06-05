Клещи стали реже беспокоить красноярцев

В Красноярском крае из-за прохладной и дождливой погоды снизилась активность клещей.

Так, по данным Роспотребнадзора, на этой неделе клещи укусили 1289 жителей края - этот показатель на 33% меньше, чем в жаркий период с 22 по 28 мая. Всего в регионе 11429 случаев присасывания клещей.

В Красноярске ситуация аналогичная. На неделе клещи покусали 450 горожан, в том числе 54 ребенка. Практически каждого клеща, попавшего в статистику Роспотребнадзора, исследовали на наличие вирусов. Данные следующие:

«В 1,9% исследованных клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 35,3% – возбудитель клещевого боррелиоза, в 2,7 % – гранулоцитарного анаплазмоза, в 4,1 % – моноцитарного эрлихиоза человека», - пояснили в ведомстве.

Красноярцев просят соблюдать осторожность при прогулках на природе и поездках на дачи. Для защиты от клещей необходимо использовать специальные средства, носить защитную одежду, осматривать себя и домашних животных.