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Три участка краевых трасс дополнительно включены в план ремонта на 2020 год

Главная Общество
Красноярск
09:00 5 Июня 2020
общество, красноярск, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Еще три участка региональных трасс включены в план ремонта на 2020 год в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дорожники проведут работы на участках Балахта – Виленка, Медведск – Новоалександровка и Степной – Верхняя Березовка – Предгорный.

В Балахтинском районе отремонтируют 13-километровый отрезок дороги в два этапа. В этом году дорожники заасфальтируют 6 км трассы, а в следующем оставшиеся 7 км.

В Назаровском районе на участке дороги Медведск – Новоалександровка восстановят 4 км покрытия. На автодороге Степной – Верхняя Березовка – Предгорный ремонт пройдет на отрезке, протяженностью 2,7 км. Эти работы будут выполнены до конца года.

Все три участка будут отремонтированы на условиях государственно-частного партнерства. Работы профинансирует краевой бюджет совместно с компаниями ООО «Сибуголь» и ЗАО «Назаровское». 

«Предприятия заинтересованы в хорошем состоянии покрытия, это сокращает затраты на ремонт техники и оборудования. Для нас сотрудничество также важно, так как на таких направлениях интенсивность движения транспорта наиболее высока. Эти дороги подвергаются преждевременному износу и требуют больше внимания к содержанию», - отметил руководитель управления автомобильных дорог по краю Андрей Журавлев.

Добавим, что в этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в крае будет отремонтировано 79 объектов, общей протяженностью 250 километров.

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