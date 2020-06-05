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Еще одни пасмурные выходные ждут красноярцев

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Красноярск
08:30 5 Июня 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Первые выходные лета в Красноярске будут прохладными и пасмурными. По данным Среднесибирского УГМС, в пятницу, 5 июня, в городе будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Воздух прогреется до +14…+16°С.

«5-6 июня в центральных районах Красноярского края в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до -2°С. В пятницу днем и в течение суток 6 июня в южных районах местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 15-20 м/с», - предупредили в метеоцентре.

В ночь на субботу, 6 июня, температура в Красноярске опустится до +9°С. В светлое время суток термометры покажут +17°С, пройдет дождь. Такую же погоду Гидрометцентр прогнозирует и в воскресенье, 7 июня.

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