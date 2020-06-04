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Грузовикам ради экологии закроют один съезд на Железнодорожников

Главная Общество
Красноярск
16:19 4 Июня 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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С 1 июля в Красноярске вводятся очередные ограничения для транспорта. В мэрии приняли решение снизить грузовой поток на ул. Железнодорожников и запретить фурам пользоваться заездом со стороны ул. Северная. 

«Такое решение было принято на основании обращения министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края в целях снижения загрязнения атмосферного воздуха на ул. Железнодорожников путем уменьшения грузового транспортного потока», - пояснили в департаменте транспорта. 

На перекрестке ул. Железнодорожников - Северная установят соответствующие знаки. Грузовикам предлагают заезжать на улицу со стороны ул. Брянская - далее по Маерчака и Профсоюзов. В обратном направлении стоит использовать такую схему: ул. Робеспьера - ул. Республики - ул. Железнодорожников - ул. Северо-Енисейская - ул. 2-я Озерная - ул. Брянская.

Добавим, что изменения будут введены с 1 июля 2020 года на постоянной основе.

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