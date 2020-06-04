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Число умерших от коронавируса жителей края увеличилось до 46

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Красноярск
14:45 4 Июня 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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За сутки в Красноярском крае стало на 141 зараженного коронавирусом больше. Всего в регионе 4795 случаев инфицирования. Информацию за 4 июня обновили в оперативном штабе. 

Каждый день в регионе растет число выздоровевших после COVID-19 пациентов - всего таких 1362 (+63 за сутки). Вторые сутки подряд становится больше умерших от коронавируса - на 4 июня зафиксировано 46 летальных исходов (+3 за сутки). 

Напомним, с сегодняшнего дня Красноярский край переходит к первому этапу по снятию ограничений, введенных из-за пандемии. Разрешено работать химчисткам, ателье и автосалонам. Спортсменам теперь можно тренироваться на свежем воздухе, а инструкторам по вождению проводить занятия для учеников. К тому же отменены электронные пропуска на работу. 

Стоит отметить, что в регионе по-прежнему действует масочный режим. 

Число умерших от коронавируса жителей края увеличилось до 46

 

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