На «Столбах» вандалы разгромили беседку для туристов

Вандалы разгромили беседку в нацпарке «Столбы». Неизвестные повредили часть деревянной основы постройки вблизи ручья на Восточном входе, рассказали в городской администрации.

«Деревянная беседка появилась в этом месте совсем недавно и пользуется большой популярностью среди посетителей парка. Уже сегодня вечером сотрудники туристско-информационного центра восстановят основание беседки», - уточнили в мэрии.