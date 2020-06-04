На «Столбах» вандалы разгромили беседку для туристов

Вандалы разгромили беседку в нацпарке «Столбы». Неизвестные повредили часть деревянной основы постройки вблизи ручья на Восточном входе, рассказали в городской администрации.
«Деревянная беседка появилась в этом месте совсем недавно и пользуется большой популярностью среди посетителей парка. Уже сегодня вечером сотрудники туристско-информационного центра восстановят основание беседки», - уточнили в мэрии.
Красноярцев просят сообщать о вандализме в полицию.
Напомним, ранее неизвестные вырвали и сожгли столбы в эко-парке «Гремячая грива». Поврежденные объекты благоустройства решили восстановить.
Фото: vk.com/krasnoyarskrf