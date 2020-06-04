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Компания РУСАЛ поздравляет с 85-летием доктора химических наук, профессора кафедры металлургии цветных металлов СФУ Петра Полякова

Главная Общество
Красноярск
12:52 4 Июня 2020
промышленность, юбилей, красноярск
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Один из самых авторитетных российских экспертов – доктор химических наук, профессор кафедры металлургии цветных металлов Сибирского федерального университета Петр Васильевич Поляков 5 июня отметит 85-летие. Он внес бесценный вклад в развитие алюминиевой промышленности России и воспитал сотни специалистов и менеджеров, которые сегодня работают на предприятиях компании РУСАЛ.

Петр Васильевич Поляков приехал в Красноярск из Ленинграда в 1964 году, когда был запущен в эксплуатацию первый корпус Красноярского алюминиевого завода, а в Институте металлов и золота открыли кафедру металлургии цветных металлов. В 70-е и 80-е годы Поляков создал известную на весь СССР научную школу, которая проводила исследования мирового уровня в области визуализации электродных процессов высокотемпературной электрохимии, исследования тепловых эффектов электродных реакций. Эти работы и сегодня широко цитируются в мире.

Школа Полякова воспитала многих одаренных ученых и инженеров, которые позднее встали у руля советской алюминиевой промышленности, а, начиная с 2000-х, – на предприятиях РУСАЛа.

На Красноярском алюминиевом заводе трудится 82 выпускника металлургического факультета Красноярского института цветных металлов и золота (ныне СФУ), 67 специалистов работает в Инженерно-технологическом центре РУСАЛа. Десятки учеников Петра Полякова работают и в других городах присутствия компании РУСАЛ, в частности, в Ачинске и Саяногорске.

«Сегодня РУСАЛ, одна из крупнейших в мире высокотехнологичных алюминиевых компаний, разрабатывает собственные передовые технологии, проводит экологическую модернизацию действующих заводов, строит новые системы управления производством – и  это делают ученики Петра Васильевича. Профессор Поляков имеет огромный авторитет в компании РУСАЛ и пользуется заслуженным уважением как учитель и наставник многих талантливых специалистов и менеджеров. Мы благодарны ему за те бесценные знания и опыт, который он отдает своим ученикам на протяжении всей жизни, и поздравляем с юбилеем», – отметил технический директор РУСАЛа Виктор Манн.

25 лет Петр Поляков и возглавляемый им НТЦ «Легкие металлы» совместно с компанией РУСАЛ проводят в Красноярске конференцию и выставку «Алюминий Сибири». С 2010 года конференция стала частью ежегодного международного конгресса «Цветные металлы». Благодаря профессору Полякову Красноярск на форум собирает более 600 представителей алюминиевой отрасли, которые представляют более 20 стран мира.

 

по информации компании РУСАЛ

фото: РУСАЛ

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