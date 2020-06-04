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Губернатор края прилетел на место ЧП в Норильске

Главная Общество
Красноярск
12:13 4 Июня 2020
общество, красноярск, норильск
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава Красноярского края Александр Усс совместно с руководителем МЧС Евгением Зиничевым и заместителем генпрокурора РФ Николаем Шишкиным работают сегодня, 4 июня, в Норильске. На территории ТЭЦ-3 29 мая повредился резервуар хранения дизтоплива, в результате чего произошла утечка. 

Накануне президент России Владимир Путин объявил в Норильске режим ЧС федерального масштаба. 

Сегодня губернатор вместе с руководителями федеральных структур облетел на вертолете территорию разлива топлива. Сейчас в планах провести совещание по итогам инспекции. Главная задача - определить механизмы ликвидации последствий экологической катастрофы. 

Губернатор края прилетел на место ЧП в Норильске

Фото: Александр Усс / Instagram

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