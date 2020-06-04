Губернатор края прилетел на место ЧП в Норильске

Глава Красноярского края Александр Усс совместно с руководителем МЧС Евгением Зиничевым и заместителем генпрокурора РФ Николаем Шишкиным работают сегодня, 4 июня, в Норильске. На территории ТЭЦ-3 29 мая повредился резервуар хранения дизтоплива, в результате чего произошла утечка.

Накануне президент России Владимир Путин объявил в Норильске режим ЧС федерального масштаба.

Сегодня губернатор вместе с руководителями федеральных структур облетел на вертолете территорию разлива топлива. Сейчас в планах провести совещание по итогам инспекции. Главная задача - определить механизмы ликвидации последствий экологической катастрофы.

Фото: Александр Усс / Instagram