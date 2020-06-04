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В Красноярске заблокировали 35 сайтов по продаже трудовых книжек со стажем работы

Главная Общество
Красноярск
11:42 4 Июня 2020
красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Прокуратура Красноярска добилась блокировки 35 сайтов, на которых можно было купить заполненные трудовые книжки. В них за деньги вписывали стаж работы. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. 

На интернет-ресурсах готовые трудовые книжки продавались свободно. По мнению прокуроров, ложные сведения «вводят в заблуждение граждан относительно допустимости приобретения и использования трудовых книжек с недостоверными записями о стаже трудовой деятельности». В ведомстве напомнили об ответственности за использование поддельных документов. 

«Незаконное приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, влечет уголовную ответственность (ст. 324 Уголовного кодекса РФ)», - пояснили в прокуратуре. 

Суд принял решение о блокировке сайтов - доступ к ресурсах уже закрыт. 

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