В Красноярске заблокировали 35 сайтов по продаже трудовых книжек со стажем работы

Прокуратура Красноярска добилась блокировки 35 сайтов, на которых можно было купить заполненные трудовые книжки. В них за деньги вписывали стаж работы. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

На интернет-ресурсах готовые трудовые книжки продавались свободно. По мнению прокуроров, ложные сведения «вводят в заблуждение граждан относительно допустимости приобретения и использования трудовых книжек с недостоверными записями о стаже трудовой деятельности». В ведомстве напомнили об ответственности за использование поддельных документов.

«Незаконное приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, влечет уголовную ответственность (ст. 324 Уголовного кодекса РФ)», - пояснили в прокуратуре.

Суд принял решение о блокировке сайтов - доступ к ресурсах уже закрыт.