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На территории «Гремячей гривы» поселилась медведица

Главная Общество
Красноярск
10:25 4 Июня 2020
общество, красноярск, животные
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В красноярском эко-парке «Гремячая грива» заметили самку бурого медведя - животное бродит на территории за оврагом. Там нет благоустроенных троп, однако туристов просят соблюдать осторожность. О медведе в социальных сетях рассказала глава агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.

«Будьте внимательны, собираясь в поход. Речь идет именно о туристской части «Гремячей гривы», там где лесные тропы и видовки», - объяснили в эко-парке. 

Напомним, у медведей летом довольно активный период. С мая по июль у них идет «брачный» период. В это время животные могут проявлять агрессию. В том числе по этой причине сейчас закрыт нацпарк «Столбы». Также заповедник пока не рискуют открывать из-за нашествия клещей и риска падения аварийных и сухостойных деревьев. 

 

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