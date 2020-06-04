На территории «Гремячей гривы» поселилась медведица

В красноярском эко-парке «Гремячая грива» заметили самку бурого медведя - животное бродит на территории за оврагом. Там нет благоустроенных троп, однако туристов просят соблюдать осторожность. О медведе в социальных сетях рассказала глава агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.

«Будьте внимательны, собираясь в поход. Речь идет именно о туристской части «Гремячей гривы», там где лесные тропы и видовки», - объяснили в эко-парке.

Напомним, у медведей летом довольно активный период. С мая по июль у них идет «брачный» период. В это время животные могут проявлять агрессию. В том числе по этой причине сейчас закрыт нацпарк «Столбы». Также заповедник пока не рискуют открывать из-за нашествия клещей и риска падения аварийных и сухостойных деревьев.