В Красноярске отремонтируют платформу городской электрички на Мясокомбинате

В Красноярске стартовала модернизация остановки городской электрички на Мясокомбинате. Железнодорожники заменят старые советские платформы на современные и просторные. Протяженность новых остановок составит 220 метров. Их оборудуют наземным пешеходным переходом со светофором.

«Проектом предусмотрено создание максимально комфортных условий для пассажиров электричек: железнодорожники установят удобные лавочки под навесами, смонтируют новое освещение, обустроят тактильные указатели и пандусы для маломобильных граждан», - рассказали в пресс-службе Красноярской железной дороги.

В компании добавили, что железнодорожники также стоят остановочный пункт Шумково в Березовском районе. После окончания этих работ первый этап проекта «Городская электричка Красноярска» будет завершен.

Фото: КрасЖД