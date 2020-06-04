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Красноярские вокзалы оборудовали обеззараживателями воздуха

Главная Общество
Красноярск
09:30 4 Июня 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Обеззараживатели воздуха установлены на восьми вокзалах Красноярской магистрали. Приборами оборудовали станции с самым высоким пассажиропотоком – Енисей, Злобино, Базаиха, Зыково, Зеледеево, Чернореченская, Уяр и Иланская, сообщает КрасЖД. 

Обеззараживатели установлены у касс и в залах ожидания – именно там наблюдается наибольшее скопление людей. Устройства станут дополнительным средством защиты здоровья пассажиров, отмечают в РЖД.

Напомним, что с 26 мая Краспригород запустил дополнительные электропоезда на дачных направлениях. Назначены дополнительные электрички до станций Кача и Кемчуг, а также дневной беспересадочный электропоезд Сорокино – Красноярск – Минино по субботам.
 

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