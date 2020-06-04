В Красноярске ограничат движение по мосту через реку Бугач

В городской администрации водителей предупредили об ограничениях движения по мосту через реку Бугач в районе ул. Калинина. Переправу ждет масштабный ремонт. Дорожникам предстоит заменить все элементы мостовой конструкции и уложить новый асфальт.

Перекрытия продлятся пять месяцев: с 12 июня до 15 ноября.

«Для обеспечения безопасности при проведении работ будут перекрывать поочередно по половине проезжей части. Движение транспорта будет организовано по оставшейся полосе в прямом и обратном направлении», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Ограничения начнут действовать в пятницу, 12 июня, с 9:00. В мэрии призывают автомобилистов заранее планировать свой маршрут и учитывать возможные заторы.