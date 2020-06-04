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В крае стартует новый этап ослабления ограничений из-за COVID-19

Главная Общество
Красноярск
00:23 4 Июня 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Власти Красноярского края приняли решение с 4 июня ослабить ограничения, введенные из-за коронавируса. Этому поспособствовала стабильная ситуация с новыми зараженными - коэффициент распространения вируса в Красноярском крае по итогам восьми дней составляет 0,9 %. К тому же в регионе достаточно высокий показатель тестирования и низкий уровень летальных исходов. Все это позволило краю с одобрения Роспотребнадзора перейти к первому этапу снятия ограничений. 

В первую очередь, послабления коснутся малого бизнеса. С 4 июня разрешено работать химчисткам, прачечным, ателье, автосалонам и другим точкам. 

«Разрешено работать организациям розничной торговли непродовольственными товарами, имеющим отдельный вход и площадь торгового зала не более 400 квадратных метров, при условии одновременного нахождения посетителей из расчета 1 человек на 4 квадратных метра площади торгового зала с обязательным соблюдением требований масочного режима и дистанции между посетителями», - говорится в новом указе губернатора. 

Спортсменам из профессиональных клубов можно тренироваться на свежем воздухе, инструкторам - проводить практические занятия по вождению. 

Еще одно нововведение - отмена обязательной самоизоляции для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга. За последние две недели не было ни одного зараженного, прибывающего из этих регионов. Власти также решили отказаться от цифровых пропусков. 

Строгий режим по-прежнему будет действовать для прибывающих в Норильск - это делается для того, чтобы исключить вспышку инфекции среди вахтовиков.

Отметим, что в 500 населенных пунктах края ограничения полностью сняты. 

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